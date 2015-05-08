Расчет строительных материалов для возведения дома

Независимо от того, хотите ли вы построить дом из бруса или из кирпича, обязательно нужен расчет строительных материалов, которые будут использованы для фундамента в начале и отделки в конце, не говоря уже о настиле кровли.

Планируем расчет строительных материалов

Вы собрались строить дом. Это очень серьезное начинание и, несомненно, вы решили подойти к нему со всей ответственностью. А значит, должно быть решено, из чего будут возведены внешние и внутренние стены, какие будут перекрытия и полы (это далеко не всегда одно и то же), какой материал будет настелен на крыше. Если коттедж будет из кирпича, это вовсе не значит, что вам не понадобятся и доски или метизы. Поэтому начинаем составлять список всего необходимого, чтобы затем выполнить расчет строительных материалов.

Калькулятор фундамента Материал древесины опалубки Сухая сосна Свежая сосна Сухая лиственница Свежая лиственница Сухая ель Свежая ель Рекомендуемый шаг опор опалубки:

- Потребуется древесины:

- - - - - Толщина доски мм Толщина фундамента см Глубина фундамента под землёй см Высота фундамента над землёй см Периметр фундамента

сумма длин всех стен м





В основе всего лежит фундамент, а потому рассмотрим его в первую очередь. Здесь возможны варианты. Чаще всего с целью сэкономить изготавливается ленточный тип. То есть строго по периметру здания роется канава, которая заполняется либо готовыми железобетонными блоками с дополнительной цементной заливкой, либо просто бетонным раствором. Следовательно, вам как минимум нужно рассчитать цемент, песок, щебень и воду в определенных пропорциях. Для укладки в траншею блоков, которые имеют весьма солидные размеры, потребуется привлечение подъемного крана. Реже используется столбчатый фундамент, который позволит сэкономить немало стройматериалов, еще реже дома возводятся на деревянных сваях, являющихся отдельными брусьями или бревнами.

Калькулятор кладки из пеноблока Укажите размеры стены и способ кладки блока.

Читайте еще: Расчет теплого водяного пола – как сделать комнату теплой без батарей? Стена + х см Необходимо:

- или

- Вид кладки Обычная (стена из 60х20см) На ребро (стена из 60х30см) Ширина шва мм Пеноблоков в клетке шт



Укажите размеры стены и способ кладки блока.

Расчет стропильных ног можно выполнять отдельно или объединить с вычислением количества бруса для постройки дома. Кроме того, вполне возможно, что в проекте будут металлические фермы, а значит – нужно будет приобретать метизы, как минимум уголок, либо трубы с квадратным или прямоугольным профилем. Это потребует дополнительных расчетов металлопроката, особенно в отношении устойчивости конструкции к нагрузкам. Количество покрытия для кровли вычисляется отдельно, исходя из площади крыши и ее формы, например, многощипцовый вариант потребует больше материалов из-за высокого процента отходов.

Расчет стройматериалов для фундамента и блочных стен

Основание любой постройки должно быть надежным, и если коттедж будет возведен из обычного кирпича или газосиликата, сваи отбрасываем сразу. Остановимся на ленточном и столбчатом вариантах фундамента, причем без железобетонных болванок, чтобы не привлекать технику. Обычно заливку под дом делают в пропорции 1:3:5 или 1:4:4 цемента, песка и щебня соответственно. Гораздо важнее правильно подобрать количество воды, для этого используется соотношение В/Ц, то есть деление объема воды на массу цемента. Также можно воспользоваться таблицей готовых результатов В/Ц, благодаря которой, зная количество цемента, будет несложно высчитать, сколько нужно воды:

Марка бетона 100 150 200 250 300 400 Марка цемента 300 0,75 0,65 0,55 0,50 0,40 – 400 0,85 0,75 0,63 0,56 0,50 0,40 500 – 0,85 0,71 0,64 0,60 0,46 600 – 0,95 0,75 0,68 0,63 0,50

Объем ленточного фундамента определяется по формуле V = SL, где S – площадь поперечного сечения заливки, а L – ее длина, состоящая из периметра здания, суммированной с перемычками под внутренние стены. Столбчатый фундамент определяется несколько иным образом, формула имеет вид V = SHn, где S – площадь сечения опоры, H – ее высота, а n – количество столбов. Сечение квадратного или прямоугольного основания определяется по формуле S = ab, где a и b – длины сторон. Круглый срез опоры высчитывается следующим образом: S = πR2, где R – радиус, а π – константа, равная 3.14.

Количество блоков, которые понадобятся для возведения стен, можно посчитать несколькими способами. Обычно заранее известно, сколько в кубометре единиц обычного кирпича или газосиликатного. Теперь достаточно выяснить объем стен, для чего площадь каждой умножаем на толщину и вычитаем из результата сумму площадей оконных и дверных проемов. Правда, в этом случае результат будет немного завышен, поскольку мы не учли углы. Для того, чтобы расчет стройматериалов был правильным, определяем погрешность. Достаточно провести те же вычисления для площади внутренних стен и второй результат вычесть из первого. Теперь остается итог умножить на количество кирпичей в одном кубе, и получим общее количество материалов. Также можно воспользоваться таблицей:

Количество блоков в 1 м2 кладки

Вид кладки Размер кирпича Количество без учета растворных швов, шт. Количество с учетом растворных швов, шт. в 0.5 кирпича одинарный 61 51 полуторный 45 39 двойной 30 26 в 1 кирпич одинарный 128 102 полуторный 95 78 двойной 60 52 в 1.5 кирпича одинарный 189 153 полуторный 140 117 двойной 90 78 в 2 кирпича одинарный 256 204 полуторный 190 156 двойной 120 104 в 2.5 кирпича одинарный 317 255 полуторный 235 195 двойной 150 130

Калькулятор стройматериалов для бруса и бревна

Если вы хотите построить добротный сруб или небольшую баньку, определять высоту постройки нужно будет в венцах, которые будут ряд за рядом наращивать стены. Но, прежде всего, рекомендуется узнать, сколько брусьев или бревен при их габаритах содержится в одном кубометре. Если сечение достаточно большое, будьте уверены, количество продуктов деревообработки будет насчитывать всего несколько единиц. Начнем с определения объема одного изделия, с оглядкой на форму сечения.

Для бруса формула будет проста: V = abl, где a и b – стороны сечения, а l – длина пиломатериала. Для бревна расчет будет иным: V = πR2l, где R – радиус сечения. Если все параметры брать в метрах, то и итог получится в метрах кубических. При покупке следует выполнять полное вычисление, поскольку некоторые продавцы имеют обыкновение сокращать объем до целых чисел, если в итоге получаются десятичные дроби.

Рассчитать строительные материалы и узнать, сколько кубометров нужно для постройки здания, еще проще. Выяснив площадь стен и ширину бруса, перемножаем эти значения и получаем общий объем дома.

Имеем формулу вида V = HPb, где H – высота, а P – периметр. Общее число брусьев вычисляется делением полученного результата на объем одного изделия с прямоугольным сечением. С бревном несколько сложнее, здесь следует умножать количество венцов на число стен, включая и внутренние (типовой вариант – пятистенок), а затем на объем одного оцилиндрованного пиломатериала. Бревен в венце обычно столько же, сколько стен в постройке. Для более сложных случаев понадобится калькулятор стройматериалов.



Калькулятор расчёта бруса для строительства дома Укажите все размеры стен из бруса.

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- Стены + х м



Укажите все размеры стен из бруса.